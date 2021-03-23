В Ингушетии стартовала Неделя детской и юношеской книги

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Неделя детской и юношеской книги началась в Национальной библиотеке Ингушетии с обширной книжно-иллюстративной выставки «Пусть всегда будет книга!», сообщила пресс-служба учреждения.

Как и во всех библиотеках республики, праздник детской книги, проходящий традиционно в пору весенних каникул, всегда отмечается ярко и интересно, принося пользу и доставляя радость ее участникам.

На книжной выставке, состоящей из двух больших разделов, представлено творчество ингушских, русских, зарубежных авторов детских произведений, в красочно иллюстрированных изданиях.

В разделе, знакомящем с ингушской детской литературой, собрано множество замечательных книг известных писателей прошлого и современности, предназначенных для дошкольного и разных школьных возрастов.

«Обилие этих книжек наглядно свидетельствует о том, что для детей, желающих читать на своем родном языке, а также для взрослых, ищущих детские книги национальных авторов, сегодня в библиотеках есть большой выбор произведений. Книжки Магомеда Чахкиева, Хасана Галаева, Гирихана Гагиева, Иссы Кодзоева, Нурдина Кодзоева, Эсет Газдиевой, Эсет Манкиевой, Макки Наурузовой и других авторов ждут читателей на этой неделе на выставке», — рассказала начальник центра детского и юношеского чтения Тамара Муталиева.

По ее словам, на выставке также представлены «Волшебные сказки Ингушетии», антология «Современная литература народов России: Детская литература», в которую вошли прозаические и поэтические произведения Султана Шадиева, Дауда Хамхоева, Нурдина Кодзоева, Лиды Евкуровой, Лейлы Тамасхановой.

Богато и разнообразно наполнен раздел, в котором собраны издания русских и зарубежных писателей, а также сказки разных народов. Это сказки Пушкина, Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро, братьев Гримм, Джанни Родари, Джонатана Свифта, а также Алексея Толстого, Корнея Чуковского, Николая Носова и других.

«Эти знаменитые произведения настолько увлекательны и незабываемы, что навсегда оставляют в воспоминаниях о детстве чудесную волшебную ауру, и, конечно, они полюбятся сегодняшнему поколению детей. Ждем наших юных читателей в библиотеке в эти весенние каникулы», — приглашает Тамара Муталиева.

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