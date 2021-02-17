В Ингушетии стартовала декада ингушского языка и литературы

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В Ингушетии началась декада ингушского языка и литературы, в её рамках в школах республики пройдут творческие встречи, круглые столы с участием литераторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохранения, изучения и развития ингушского языка и литературы.

Цель проведения декады — привитие любви к родному языку, совершенствование культуры речи, развитие интереса молодежи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии. Декада продлится до 25 февраля.

«Хьамсара мехкахой! Хьамсара новкъостий!

Тахан вай республике тайп-тайпарча дешарченашка, культуран ц1еношка д1айолалу наьна метта хетаяь декада.

Считаю, что для каждого из нас самым ценным является наш язык. Даже находясь в другом городе или стране, нам приятно слышать родную речь. К огромному сожалению, в последнее время мы редко изъясняемся на ингушском, еще реже пишем. Для сохранения и популяризации родного языка необходима командная работа и в этом деле семья играет немаловажную роль. Мы всегда должны помнить, что знание родного языка придает человеку силу и уверенность, оптимизм и веру в будущее. Желаю вам успехов в совершенствовании языковой культуры, новых познаний, здоровья и благополучия!» — обратилась в связи с декадой министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

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