Фестиваль

В Ингушетии стартовал региональный этап VII Всероссийского хорового фестиваля

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В Ингушетии стартовал региональный этап VII Всероссийского хорового фестиваля, сообщила пресс-служба Минкультуры республики.

В этом году фестиваль хоровых коллективов, проходящий в рамках нацпроекта «Культура», посвящён 800-летию со дня рождения Александра Невского. Музыкальный смотр призван активизировать музыкальную деятельность народных хоров, нацелен на обмен творческим опытом и расширение межнационального и межрегионального культурного обмена.

Региональный этап фестиваля продлится до 30 сентября. Хоровые коллективы, показавшие наилучшие результаты, примут участие в окружном этапе, который пройдёт по всем федеральным округам с 1 мая по 15 октября. Финал проекта запланирован на ноябрь.

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