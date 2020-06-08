В Ингушетии стартовал прием заявлений для голосования по Конституции России

«Если с 25 июня по 1 июля участник голосования не сможет проголосовать по месту регистрации, то, предварительно подав заявление о голосовании по месту нахождения, он сможет реализовать свое конституционное право на любом удобном участке в любом регионе России», — сказал представитель избирательной комиссии.

Как отметил собеседник издания, механизм «Мобильный избиратель», успешно апробированный в период нескольких избирательных циклов, позволит гражданину проголосовать вне зависимости от места жительства.

Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в электронном виде через портал «Госуслуги» с 5 июня до 21 июня, в любом МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях. А с 16 июня до 14:00 21 июня заявление можно подать в участковой комиссии.

«Проголосовать на выбранном участке можно в период с 25 по 30 июня или непосредственно в день голосования 1 июля», — добавил собеседник.

Голосование в Ингушетии пройдет на 137 избирательных участках, которые преимущественно расположатся в зданиях общеобразовательных учреждений городов и районов республики. На каждом из них предусмотрят отдельные входы и выходы, развернут санитарные комнаты с умывальниками, отдельные помещения для бригады дежурных медицинских работников.

С учетом эпидобстановки будет соблюдаться масочный режим, социальное дистанцирование.

По состоянию на 1 января этого года в республике 226 тыс. 855 избирателей. Первое место по количеству жителей с избирательным правом занимает Назрановский район (55 тыс. 598).

В ходе проходившего 1 июня совещания с руководителями ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Президент Владимир Путин одобрил предложение провести голосование 1 июля. Позже глава российского государства подписал соответствующий указ.