В Ингушетии стартовал литературный конкурс «Великой Победе посвящается...»

Учредителем конкурса является региональное Министерство культуры, организатором — Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Авторские стихи, посвященные Великой Отечественной войне и Победе» и «Художественное чтение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне и Победе».

К участию приглашаются все желающие.

Отборочный тур продлится до 15 апреля, награждение победителей состоится в мае 2020 года. Призовой фонд конкурса составляет 75 тысяч рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.