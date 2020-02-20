В Ингушетии стартовал литературный конкурс «Великой Победе посвящается...»
В Ингушетии стартовал литературный конкурс «Великой Победе посвящается...», приуроченный к Году памяти и славы в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.
Учредителем конкурса является региональное Министерство культуры, организатором — Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева.
Конкурс проходит в двух номинациях: «Авторские стихи, посвященные Великой Отечественной войне и Победе» и «Художественное чтение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне и Победе».
К участию приглашаются все желающие.
Отборочный тур продлится до 15 апреля, награждение победителей состоится в мае 2020 года. Призовой фонд конкурса составляет 75 тысяч рублей.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Ингушетии.