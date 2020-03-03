В Ингушетии стартовал конкурс детского рисунка ко Дню образования республики

Цель конкурса — выявление одаренных юных художников, поддержка их творческого становления, развитие чувства любви к своему краю.

Конкурс проводится со 2 марта по 20 мая 2020 года. Принять участие в нем могут школьники в возрасте от 10 до 15 лет. Работы на конкурс принимаются в любой технике исполнения (гуашь, акварель, тушь, пастель, масло и т. д.), без ограничения в количестве.

Победители награждаются дипломами и денежными премиями: за первое место — 5 тысяч рублей, за второе — 3 тысячи рублей, за третье — 2 тысячи рублей.

Более подробную информацию можно найти в положении о республиканском конкурсе ко Дню образования Республики Ингушетия, опубликованном на сайте музея museumizori.ru.