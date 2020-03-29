В Ингушетии стартовал карантинный онлайн-флешмоб «Оставайтесь дома»

«Акция направлена на то, чтобы люди оставались дома, и призывали в свою очередь через соцсети остаться дома и своих знакомых. Это вынужденная мера, всем надо оставаться дома и не планировать никаких поездок даже на личной машине даже в соседний район в гости. Очень важно максимально оставить все дела и ни с кем не контактировать», — сказала Яндиева.

По ее словам, чтобы принять участие в акции необходимо в первую очередь соблюдать условия карантина, и уже потом на личных страницах в соцсетях выложить специальную тематическую картинку с хештегом #оставайтесьдома.

Напомним, что в Ингушетии создали оперативный штаб по предупреждению коронавируса. В обязанности штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.