В Ингушетии стартовал карантинный онлайн-флешмоб «Оставайтесь дома»
В республике стремительно стартовал карантинный онлайн-флешмоб, призывающий местное население оставаться дома, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. К акции за считанные часы присоединились тысячи жителей региона, сообщила газете «Ингушетия» и. о. главврача республиканского центра медицинской профилактики Роза Яндиева.
«Акция направлена на то, чтобы люди оставались дома, и призывали в свою очередь через соцсети остаться дома и своих знакомых. Это вынужденная мера, всем надо оставаться дома и не планировать никаких поездок даже на личной машине даже в соседний район в гости. Очень важно максимально оставить все дела и ни с кем не контактировать», — сказала Яндиева.
По ее словам, чтобы принять участие в акции необходимо в первую очередь соблюдать условия карантина, и уже потом на личных страницах в соцсетях выложить специальную тематическую картинку с хештегом #оставайтесьдома.
Напомним, что в Ингушетии создали оперативный штаб по предупреждению коронавируса. В обязанности штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений.