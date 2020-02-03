Чемпионат

В Ингушетии стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе

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Сегодня в Джейрахском районе Ингушетии стартовал чемпионат России по альпинизму в техническом классе. Мероприятие открыл Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он выразил уверенность, что соревнования послужат развитию альпинизма не только в регионе, но и в стране в целом.

«Я считаю популяризацию альпинизма важной задачей. Занятия этим видом спорта вырабатывает в человеке такие качества, как организованность, стойкость, самостоятельность, умение действовать в самых жестких условиях в интересах общей цели. Таким образом, развивая альпинизм, мы практически решаем еще более важную задачу — воспитание настоящих патриотов, граждан нашей Родины», — отметил Калиматов.

Глава региона добавил, что в концепции развития спорта в Ингушетии и дальше будет уделяться особое внимание развитию альпинизма и скалолазания. Он напомнил присутствующим, что у истоков возрождения альпинизма в республике стояла известная в России и за рубежом первая женщина в России, дважды покорившая величайшую вершину мира Эверест, Лейла Албогачиева.

«Чемпионат не только служит массовому приобщению населения к данному виду спорта, для нас он — дань памяти рано покинувшей нас выдающейся нашей альпинистке Лейле Албогачиевой», — подчеркнул он.

Руководитель субъекта выразил благодарность всем организаторам соревнований и пожелал спортсменам удачи.

«Нам очень приятно, что местом проведения чемпионата выбраны горы Ингушетии. Выражаю благодарность Федерации альпинизма России, лично президенту Федерации альпинизма России Слотюку Алексею Анатольевичу. Желаю спортсменам и их тренерам успехов и высоких достижений, благополучия, здоровья и осторожности при подъеме», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Как ранее сообщалось, в чемпионате принимают участие более 70 альпинистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Карелии, Бурятии, Красноярска, Краснодара, Ставрополя и других регионов России.

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