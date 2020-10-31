ОФСИН

В Ингушетии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных не зафиксировано случаев заболевания Covid-19

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Почти 1,6 тыс. заключенных в следственных изоляторах и колониях заразились коронавирусом с начала пандемии, более 91% из них вылечились, один человек умер.

Благодаря масштабной работе по противодействию коронавирусу в 11 территориальных органах ФСИН, в том числе — Ингушетии, не было зарегистрировано случаев заболевания Covid-19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных

Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Бояринев.

«За весь период пандемии среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных по всей стране выявлен 1 591 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе в следственных изоляторах — 590 случаев. К сожалению, один заболевший осужденный, которого мы своевременно госпитализировали в медучреждение органов здравоохранения, все-таки умер», — сказал он.

По состоянию на 22 октября выздоровели 1 452 человека, или 91,2% среди тех, у кого выявлялась новая коронавирусная инфекция. «Продолжают болеть 138 человек», — уточнил Бояринев.

Он также отметил, что серьезных вспышек заболеваемости коронавирусом в местах лишения свободы не было зафиксировано. «Благодаря грамотной организации деятельности всего ведомства, оперативности всех без исключения служб и, конечно, самоотверженным действиям медицинских работников и сотрудников учреждений, которым до сих пор приходится работать в экстремальных условиях, пока нам удается сохранять эпидемиологическую ситуацию стабильной», — подчеркнул Бояринев.

Заместитель директора ФСИН сообщил, что для координации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, и среди сотрудников сразу же был создан оперативный штаб, реализуется комплексный план организационно-практических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-диагностических мероприятий.

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