В Ингушетии спасатели в спальных районах проводят подворный обход для минимизации бытовых пожаров

«Очередной обход прошел в сельском поселении Экажево Назрановского района. Представители МЧС проинструктировали жильцов частного сектора о мерах и требованиях пожарной безопасности в быту. Рассказали о пожарах и случаях отравления людей угарным газом, произошедших с начала отопительного сезона на территории республики, и о том, что делать во избежание бед, связанных с пожарами», — говорится в сообщении.

В завершении профилактической беседы сотрудники МЧС вручали каждому домовладельцу красочную памятку по противопожарной безопасности и номерами служб спасения.

Данная профилактическая акция будет проведена по всему региону.