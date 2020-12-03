В Ингушетии спасатели в спальных районах проводят подворный обход для минимизации бытовых пожаров
С целью предупреждения бытовых пожаров в период отопительного сезона инспектора МЧС Ингушетии совместно с представителями газовой службы начали проводить подворные обходы в спальных районах региона, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
«Очередной обход прошел в сельском поселении Экажево Назрановского района. Представители МЧС проинструктировали жильцов частного сектора о мерах и требованиях пожарной безопасности в быту. Рассказали о пожарах и случаях отравления людей угарным газом, произошедших с начала отопительного сезона на территории республики, и о том, что делать во избежание бед, связанных с пожарами», — говорится в сообщении.
В завершении профилактической беседы сотрудники МЧС вручали каждому домовладельцу красочную памятку по противопожарной безопасности и номерами служб спасения.
Данная профилактическая акция будет проведена по всему региону.