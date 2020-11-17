В Ингушетии создан резерв лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева на совещании в правительстве, под руководством первого заместителя премьера республики Михаила Илезова.

По словам Торшхоевой, на средства резервного фонда правительства России приобретено медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ, кардиомониторы, аппараты УЗИ, увлажнители кислорода, аппарат для ПЦР, аппарат для определения газов крови, компьютерный томограф, видеобронхоскоп, спирографы и др.

«Для бесперебойного обеспечения кислородом медицинских организаций проведен анализ состояния службы обеспечения кислородом с приглашением специалиста инженерного профиля. Определена максимальная потребность в объемах жидкого и газообразного кислорода, в разрезе каждого учреждения. Закуплены и установлены рампы для проводки кислорода, установлены кислородные точки», — сказала министр.

Она отметила, что в медучреждениях предусмотрено лечение от Covid-19 пациентов кардиологического, эндокринологического, онкологического, хирургического и травматологического профилей. Создано три консультативных дистанционных центра анестезиологии-реаниматологии для взрослых, детей, беременных женщин.

Отработан порядок взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии с региональными центрами. Работа организована в круглосуточном режиме. В данный момент в республике функционирует 635 коек, из них 373 койки с кислородом, в том числе 72 реанимационные.

Вместе с тем, как рассказала Торшхоева, остается ряд вопросов, требующих внимания правительства. Среди них подготовка лаборантов и закупка ПЦР лаборатории (пакет документов, необходимый для проведения аукциона, уже готов), рекомендация к дооснащению учреждений аппаратами ИВЛ и увеличению запаса лекарственных препаратов для проведения специфического лечения.

«Для поддержания режима самоизоляции была развернута масштабная информационная работа по разъяснению правил поведения в условиях пандемии. Проводится активная санитарно-просветительная работа с населением, посредством средств массовой информации. Актуальная информация по вопросам коронавирусной инфекции размещается на официальном сайте Минздрава Ингушетии и сайтах медицинских организаций. Совместно с медиками-волонтерами проводится раздача памяток и наглядных пособий для населения», — добавила министр.

По итогам совещания Илезов отметил важность решения имеющихся проблем в кратчайшие сроки и поставил задачу усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.