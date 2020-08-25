В Ингушетии создали первое движение волонтеров туризма

«В ИнгГУ состоялось официальное открытие движения «Волонтеры туризма». 1 августа у нас прошел первый фотофестиваль экологического туризма, в котором ребята проявили инициативу и предложили свою помощь, и половина успеха этого мероприятия состоялась благодаря им, тогда комитет и пришел к решению создания такого движения. В составе волонтерской команды при нашем комитете 45 человек — это студенты ИнгГУ и Медико-технологического колледжа, в дальнейшем планируем расширять этот корпус и увеличивать численность волонтеров», — сказал Мизиев.

По его словам, движение волонтеров туризма совместно с отраслевым комитетом будет проводить различные мероприятия в туристической сфере.

«Волонтеры — не только потребители турпродукта, они трансляторы и коммуникаторы в части взаимодействия с молодежью других регионов, наша совместная работа даст новый толчок развитию туризма в регионе и позволит увеличить поток туристов», — добавил Мизиев.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию новых видов туризма.