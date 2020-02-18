В Ингушетии создадут жилищный фонд для обеспечения медработников служебным жильем

Минздравом Ингушетии совместно с министерством строительства разрабатывается законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики. Закон создаст необходимую правовую базу для установления мер социальной поддержки работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Зарема Льянова.

По ее словам, нормативным актом будет предусмотрено обеспечение служебным жильем специалистов с возможностью их последующей передачи в собственность после 10 лет работы в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

«После создания республиканского жилищного фонда, вопрос обеспечения служебными жилыми помещениями сотрудников медицинских и образовательных учреждений будет рассмотрен в первоочередном порядке», — подчеркнула Льянова.

Также она проинформировала участников совещания, что в 2019 году в рамках программы «Земский доктор» 25 медицинских работников получили по 1 миллиону рублей. «Это значительная помощь для медиков. В основном деньги были потрачены на приобретение жилья», — сказала руководитель Минздрава.

И. о. министра строительства и ЖКХ республики Микаил Балахоев предложил в качестве варианта реализации механизма предоставления служебного жилья, рассмотреть возможность передачи инвесторами, осуществляющими строительство многоквартирных жилых домов, в собственность администраций муниципальных образований квартиры эквивалентные стоимости земельных участков.

«Сначала создадим фонд, а затем будем работать с главами администраций и застройщиками», — подытожил премьер Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.