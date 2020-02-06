Культура

В Ингушетии создадут первый в регионе симфонический оркестр

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Первый симфонический оркестр в Ингушетии будет создан до конца 2020 года. Планируется, что регион получит финансирование из федерального бюджета на закупку инструментов для оркестра, сообщил СМИ руководитель министерства культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов.

«Перед министерством поставлена одна из важнейших задач — создание первого в регионе камерного симфонического оркестра, которая будет реализована нами до конца 2020 года. Базовую основу коллектива будут составлять выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которые были ранее направлены нашим ведомством в это учебное заведение по целевому набору, а также представители нашей творческой молодежи, окончившие другие вузы культуры и искусства», — сказал Дзейтов.

По его словам, это специалисты по классу арфы, гобоя, скрипки и т. д. Также ведомством параллельно ведется работа по подготовке исполнителей на медных и деревянных духовых инструментах.

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