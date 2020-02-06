В Ингушетии создадут первый в регионе симфонический оркестр

«Перед министерством поставлена одна из важнейших задач — создание первого в регионе камерного симфонического оркестра, которая будет реализована нами до конца 2020 года. Базовую основу коллектива будут составлять выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, которые были ранее направлены нашим ведомством в это учебное заведение по целевому набору, а также представители нашей творческой молодежи, окончившие другие вузы культуры и искусства», — сказал Дзейтов.

По его словам, это специалисты по классу арфы, гобоя, скрипки и т. д. Также ведомством параллельно ведется работа по подготовке исполнителей на медных и деревянных духовых инструментах.