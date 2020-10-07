МСП

В Ингушетии создадут консультативный совет по развитию МСП

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В правительстве Ингушетии разработали проект создания консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Основные его задачи — реализация государственной политики в сфере развития и поддержки МСП, выдвижение и поддержка инициатив, имеющих республиканское значение.

Консультативный совет создается по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова для повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также выработки согласованных решений по проблемам развития малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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