В Ингушетии создадут каталог объектов нематериального культурного наследия

Собравшихся приветствовала заместитель министра культуры, председатель экспертного совета Айна Ильясова.

На заседании подняли вопросы, касающиеся поддержки традиционной народной культуры в регионе. Также говорили о проделанной работе и необходимости продолжения важнейшей информационно-исследовательской деятельности для дальнейшего сохранения, изучения и популяризации традиций ингушской культуры, которая на сегодняшний день является наиважнейшей задачей по осуществлению государственной политики в области культуры региона.

По словам экспертов, нематериальное культурное наследие ингушского народа несет в себе важнейшие свойства и качество этнического развития, поэтому необходимо воссоздать по крупицам и сохранить культурное наследие, чтобы подрастающее поколение знало свои истоки.

«Эти задачи как раз и решит каталог объектов нематериального культурного наследия — реестр, представляющий собой компьютерную базу данных об объектах нематериального культурного наследия, который постоянно пополняется», — сказал Рустам Таркоев.

«В целях обеспечения формирования электронного каталога Министерством культуры и Республиканским домом народного творчества будет проводится работа по выявлению, фиксации и охраны культурного наследия Ингушетии, в том числе особо ценных, находящихся под угрозой исчезновения», — отметила Ильясова.

Для принятия окончательного решения по вопросу о порядке формировании списка объектов нематериального культурного наследия председатель экспертного совета Айна Ильясова поручила членам совета в срок до 10 марта изучить представленный для рассмотрения список объектов нематериального культурного наследия республики и направить свои предложения для подготовки сводной информации в Республиканский дом народного творчества.