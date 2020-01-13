В Ингушетии создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»

Как сообщила вице-премьер Марьям Амриева, региональным правительством в качестве основной локации развертывания центра рассматривается территория парка имени Серго Орджоникидзе в Малгобеке, где в данный момент на базе реорганизованного детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» работает центр «Молодой патриот» и штаб ингушского отделения юнармейцев.

«На площади порядка 6 га имеется спортивная площадка, футбольное поле, актовый зал, административное здание, в котором расположен пищеблок на 80 мест», — отметила Амриева.

Однако, по ее словам, организация круглогодичной учебно-методической работы в лагере невозможна ввиду отсутствия условий для проживания детей. «Сам лагерь представляет собой 30 железных блок-контейнеров, рассчитанных на 6 человек каждый. Размещать ребят в них предполагается только в летний период, поскольку в помещениях отсутствуют система отопления и основные удобства», — пояснила вице-премьер.

В связи с этим правительством республики предлагается возвести на территории центра жилой корпус на 200 человек.

Глава Ингушетии поручил комитету по делам молодежи, ответственному за проект, разработать под кураторством правительства и совместно со смежными ведомствами и представить свое видение создания центра «Авангард».

«Все эти мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи, по задумке, должны реализовывать передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. Их цель — воспитать сильное, умное, красивое и здоровое поколение патриотов, любящих свою Родину и готовых ее защищать. Так о формировании, какого же отношения ребят к службе, о каком энтузиазме, здоровье мы говорим, размещая их в железные блоки, в которых летом невыносимо жарко, а зимой холодно?! Мы должны изменить эту ситуацию», — отметил Калиматов, гарантировав рассмотрение всех приемлемых предложений и воплощение наиболее эффективных из них.

Глава региона призвал к более ответственному подходу к военно-политическому информированию привлекаемых в патриотические движения детей.

«Прекратите детей — тех же юнармейцев — использовать в качестве массовки на мероприятиях, просто привозить на площадки и ставить в шеренгу в дождь, солнце. А закончилось мероприятие — распустили детей по домам и все. Они должны осознанно принимать в них участие, понимая, какое именно событие чествуется, что обозначает вся атрибутика и символика, почему их пригласили. А для этого должен существовать учебный план на год, вестись постоянная просветительская работа с привлечением непосредственных участников этих событий, очевидцев, экспертов», — подчеркнул руководитель субъекта.

В число поставленных перед ответственными лицами по итогам совещания задач вошли обеспечение юнармейских отрядов формой и создание духового оркестра, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.