В Ингушетии создадут более 2,6 тыс. мест для дошкольников к началу учебного года

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В День знаний в республике введут в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений, на 220 мест каждое, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона.

«Новые детсады откроются в Карабулаке, Сунже, Магасе, Насыр-Кортском и Гамурзиевском округах Назрани, в сельских поселениях Али-Юрт, Троицкое, Яндаре, в Малгобекском районе», — сказал собеседник издания.

По его словам, строительство объектов стало возможным благодаря реализации в регионе национальных проектов «Демократия», «Жилье и городская среда» и ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ».

Как отметил собеседник, все здания типовые, каждое из них рассчитано на 220 малышей. В общей сложности открытие объектов позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на 2 тыс. 640 мест.

Проектами предусмотрены большие актовые и спортивные залы, игровые зоны, спальные комнаты, отдельные для каждой группы. Спортивные площадки оборудованы на дворовых территориях детсадов.

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