В Ингушетии создадут атлас животных на ингушском языке

«Когда мы с братом рисовали первый комикс на ингушском языке, нас посетила идея создать образовательную часть, своеобразный атлас животных на ингушском языке. Я сам филолог, но обнаружил, что не знаю названий некоторых животных на ингушском, а таких, как я, очень много. Для создания нашего атласа мы будем советоваться с историками, филологами, биологами и пользоваться общедоступным материалом, но, чтобы информация была достоверной, атлас мы выпустим только после положительной оценки филологов ингушского языка», — сказал Евлоев.

По его словам, уже есть возможность выпустить 2000 экземпляров атласов.

«Мы бесплатно передадим их в школы, книжные магазины и библиотеки. Также они будут в электронном варианте выгружены нами в интернет», — добавил собеседник агентства.

Отметим, что 2009 году в обновленной версии «Атласа языков мира, находящихся под угрозой» ЮНЕСКО сообщалось, что 2500 из 6900 языков мира находятся под угрозой исчезновения. Среди них и языки народов Северного Кавказа (кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский и другие).