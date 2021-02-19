В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики

Как отметила куратор и ведущая мероприятия художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, целью семинара стало раскрытие и развитие творческого потенциала педагогов, способствующее активизации творческих способностей у детей в области хореографического искусства, а также повышение компетентности руководителей хореографических коллективов в вопросах популяризации и развития искусства танца.

Большую помощь в проведении мероприятия оказал Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Под руководством художественного руководителя коллектива Исы Гадабошева был проведен мастер-класс по классической хореографии. Также артисты ансамбля представили новую в своем репертуаре композицию — «Сванский танец».

«Хореографическое искусство в Ингушетии традиционно. Сегодня можно назвать несколько наиболее ярких коллективов, это детские хореографические ансамбли «Таргим» из Карабулака, «Сийг» из Троицкого, «Онгушт» из Нижних Ачалуков, «Эзди» из Сунжи. Отрадно, что и в других культурно-досуговых учреждениях также подрастают юные танцоры, которых мы надеемся вскоре увидеть на концертных площадках не только их родного села, но и на столичной сцене и различных российских площадках», — рассказала газете «Ингушетия» Эсет Абдурзакова.

Участники семинара отметили, что такие показательные мероприятия очень важны для повышения уровня профессионального мастерства руководителей хореографических коллективов.