Семинар

В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики

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В Республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялся семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики, сообщила пресс-служба учреждения.

Как отметила куратор и ведущая мероприятия художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, целью семинара стало раскрытие и развитие творческого потенциала педагогов, способствующее активизации творческих способностей у детей в области хореографического искусства, а также повышение компетентности руководителей хореографических коллективов в вопросах популяризации и развития искусства танца.

Большую помощь в проведении мероприятия оказал Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия». Под руководством художественного руководителя коллектива Исы Гадабошева был проведен мастер-класс по классической хореографии. Также артисты ансамбля представили новую в своем репертуаре композицию — «Сванский танец».

«Хореографическое искусство в Ингушетии традиционно. Сегодня можно назвать несколько наиболее ярких коллективов, это детские хореографические ансамбли «Таргим» из Карабулака, «Сийг» из Троицкого, «Онгушт» из Нижних Ачалуков, «Эзди» из Сунжи. Отрадно, что и в других культурно-досуговых учреждениях также подрастают юные танцоры, которых мы надеемся вскоре увидеть на концертных площадках не только их родного села, но и на столичной сцене и различных российских площадках», — рассказала газете «Ингушетия» Эсет Абдурзакова.

Участники семинара отметили, что такие показательные мероприятия очень важны для повышения уровня профессионального мастерства руководителей хореографических коллективов.

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