В Ингушетии состоялся первый этап акции «Сад памяти»

«В рамках акции на пришкольных территориях и во дворе нового детского сада в сельском поселении Нестеровское посадили 100 саженцев грецкого ореха. На территории, прилегающей к футбольному полю, в сельском поселении Берд-Юрт усилиями волонтеров высажено 50 саженцев плодовых деревьев таких сортов, как: яблоня, груша, слива и вишня. Также в сельском поселении Алхасты во дворе общеобразовательной школы посадили 20 саженцев липы»- сказал собеседник.

По его словам, следующий этап акции в Сунженском районе пройдет 28 марта.

Активное участие в экологической акции приняли глава Сунженского района Магомет Дзейтов, представители правительства республики, председатель Сунженского районного совета депутатов Магомед Евлоев, заместитель Минприроды региона Ахмед Шадиев, и. о. председателя комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев, председатель ингушского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ибрагим Пошев, сотрудники районной и местных администраций.

Отметим, что акция проходит по всей России, и реализуется Министерством природных ресурсов и экологии страны, Всероссийским добровольческим движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.