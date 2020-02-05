В Ингушетии состоялся круглый стол, посвящённый Всемирному дню борьбы с раком

В мероприятии приняли участие и. о. министра здравоохранения Ингушетии, ведущие специалисты республики в области онкологии. С приветственным словом от имени Главы республики Махмуд-Али Калиматова к собравшимся обратился врио председателя правительства Владимир Сластенин.

«Вы знаете, что Глава республики много внимания уделяет именно здравоохранению. В последнее время закуплено оборудование в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», «Борьба с онкологическими заболеваниями». На следующей неделе будет обсуждаться вопрос о выделение средств на приобретение уникального медицинского оборудования для онкологической службы Ингушетии, что позволит существенно увеличить качество оказания медицинской помощи. Желаю вам плодотворной работы и реализации намеченных планов», — сказал он.

С приветственным словом к собравшимся также обратился главный врач Республиканского онкологического диспансера Идрис Хабриев.

«Данная болезнь — это трагедия во всем мире. Смертность от раковых заболеваний на сегодняшний день во всем мире составляет около 8 миллионов человек. Треть заболеваний можно предупредить, если вести здоровый образ жизни и соблюдать правильное питание», — отметил он.

В рамках работы круглого стола были рассмотрены проблемы ранней диагностики онкологических заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, психологической и информационной поддержки, а также представлены инновационные методы медицины.

Напомним, ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день борьбы с раком. Этот страшный недуг всегда является настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. Но если рак распознан на ранней стадии, надежда на излечение есть.