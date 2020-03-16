Фестиваль

В Ингушетии состоялся фестиваль «Славься, Отечество мое!», посвященный 250-летию единения с Россией

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В Ингушетии состоялся фестиваль «Славься, Отечество мое!», посвященный 250-летию единения с Россией, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Творческий форум собрал на сцене Дома культуры сельского поселения Яндаре самодеятельные коллективы и солистов культурно-досуговых учреждений республики. Также в мероприятии приняли участие курсанты Горского кадетского корпуса, юнармейцы карабулакской школы № 3 и солисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В качестве почетных гостей в фестивале приняли участие министр культуры и архивного дела Темерлан Дзейтов, его заместитель Айна Ильясова, заместитель главы Назрановского района Асет Хаутиева и глава администрации сельского поселения Яндаре Исмаил Падиев.

В концертной программе звучали песни на ингушском и русском языках о России и Ингушетии, песни о дружбе и любви, а также посвященные главной праздничной дате 2020 года — 75-летию Великой Победы. Яркие впечатления произвел на зрителей самодеятельный духовой оркестр Горского кадетского корпуса под управлением Нагима Абилова. Также были представлены хореографические композиции в исполнении детских танцевальных ансамблей «Эзди» из Сунжи и «Таргим» из Карабулака.

По завершении концертной программы состоялась церемония награждения всех участников фестиваля. Министр культуры Темерлан Дзейтов, вручая дипломы, находил добрые слова каждому награждаемому, отметили в пресс-службе.

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