В Ингушетии состоялось открытие персональной выставки «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева»

На выставке художник представил 80 экспонатов: живописные полотна и художественные изделия из дерева, выполненные в национальном стиле: кашпо, вазы, композиции из различных пород деревьев, предметы домашнего интерьера.

«Аюп Цуроев молод, и впереди у него ещё много времени для реализации творческих планов и замыслов, которые он, несомненно, воплотит в жизнь. Для этого у художника есть всё — талант, целеустремлённость и ясная мировоззренческая позиция», — рассказала о художнике куратор выставки, главный научный сотрудник музея Тамуся Акталиева.

Выступая на мероприятии, многочисленные поклонники творчества Аюпа Цуроева отмечали не только талант художника и мастера, но и замечательные качества характера. Достойный сын своего народа Аюп Цуроев пользуется заслуженным уважением всех, кто его знает.

Много тёплых слов об искусстве Аюпа Цуроева сказала заслуженный врач Ингушетии, дочь мэтра ингушской литературы, художник Аза Базоркина. Своим знакомством с ним гордится и известный ингушский писатель, поэт, драматург, педагог, политический и общественный деятель Исса Кодзоев.

Народный художник республики, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов поздравил виновника торжества с открытием очередной персональной выставки и вручил ему диплом от возглавляемой им организации.

Говоря о творчестве Аюпа Цуроева нельзя не затронуть поэтическую сторону его таланта — он пишет замечательные стихи на ингушском языке, которые на мероприятии прочитали школьники.

«Моё знакомство с творчеством Аюпа Цуроева состоялось много лет назад, когда мы собирали материалы о художниках и мастерах Ингушетии, — рассказала директор музея Любовь Тумгоева. — Первое, что бросилось в глаза, при посещении его гостеприимного дома, была скромность этого человека, которого Всевышний наделил многими талантами. Наш музей неоднократно представлял творчество Аюпа Цуроева на выставках в республике и за ее пределами, и я могу с уверенностью сказать, что наш народ по праву может гордиться таким сыном».

Также Любовь Тумгоева отметила, что музей изобразительных искусств будет инициировать выдвижение Аюпа Даудовича Цуроева на присвоение ему высокого звания «Народный художник Республики Ингушетия».

Посетить выставку «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева» можно до 27 октября текущего года.