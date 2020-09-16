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В Ингушетии состоялось открытие персональной выставки народного художника Мусы Мартазанова «Поэзия живописи»

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В Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось торжественное открытие персональной выставки «Поэзия живописи» народного художника республики, председателя Союза художников Ингушетии, члена Союзов писателей России и Ингушетии Мусы Мартазанова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба музея, на выставке представлено более 40 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Впервые художник представил зрителям произведения, выполненные в технике художественной обработки металла.

Поздравить мастера со знаменательным для него событием пришли представители творческой и научной интеллигенции, официальные лица республики, сотрудники региональных министерств и ведомств, руководители учреждений культуры, общественные деятели, родные, близкие друзья и ученики мастера. В своих выступлениях гости выражали восхищение произведениями художника, отмечая его заслуги и желая ему дальнейших творческих успехов.

По словам куратора выставки, главного хранителя музея Мадины Хамхоевой, Муса Мартазанов не останавливается на определенных известных стилях в живописи, ему подвластны как реализм, так и романтизм, импрессионизм и авангардизм. Произведения на выставке «Поэзия живописи» заставят посетителя размышлять над окружающим его миром под разным углом зрения. Как каждое стихотворение, написанной мастером, так и каждое полотно — фрагмент его жизни.

Выставка «Поэзия живописи» продлится до 29 сентября текущего года.

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