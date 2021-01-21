В Ингушетии состоялась встреча членов Ассоциации туризма республики

В мероприятии приняли участие наиболее опытные и образцовые участники туристической индустрии Ингушетии: туроператоры, турфирмы, отельеры, рестораторы, представители альянса ремесленников региона. Встреча состоялась под председательством руководителя Комитета по туризму Ингушетии Беслана Мизиева и генерального директора «Мой бизнес» Магомеда Нальгиева.

В ходе встречи были обговорены меры административной, информационной и финансовой поддержки совместных туристических проектов.