Культура

В Ингушетии состоялась презентация журнала «Жизнь национальностей»

0

В Республиканском доме народного творчества Ингушетии прошла онлайн-конференция, на которой был презентован журнал «Жизнь национальностей». Ведущей мероприятия выступила этнограф, доктор исторических наук Зейнеп Дзарахова, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В работе онлайн-конференции приняли участие члены благотворительного фонда «Своё дело», редакционной коллегии журнала, авторы очерков и материалов, вошедших в два последних номера журнала, представители средств массовой информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ингушетия.

Как рассказала Зейнеп Дзарахова, журнал «Жизнь национальностей» был создан в 1918 году как газета, однако в 1923 году он прекратил своё существование. Возродилось издание в 1992 году. Журнал нашел своих читателей и активно распространяется как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Он знакомит читателей с духовной культурой, экономическими и материальными ценностями народов страны.

Первый номер журнала «Жизнь национальностей», изданный в этом году, посвящен традициям и обычаям народов. Второй номер издания знакомит с ремеслами и декоративно-прикладным искусством разных народов, с организациями, получившими поддержку от благотворительного фонда «Своё дело».

В журнал вошли статьи З. Дзараховой «Мастерская «Истинг», И. Сабиной «Женское счастье», Т. Гуппоева «Межрегиональное взаимодействие некоммерческих организаций в формате ресурсного центра», Т. Яндиевой «От учителя музыки — до первой бизнес-леди», Э. Хозоевой «Молодежное предпринимательство на Северном Кавказе», Х. Гадаборшевой «Созидание вслепую», Л. Эсмурзиевой «Будущее в инновациях», А. Арчаковой «Шаг навстречу», Д. Соболевой «Своё дело».

Все участники онлайн-презентации отметили актуальность межнационального общения, рассказали о своем деле, как пришли к этому искусству. Журналисты подчеркнули благотворное влияние на сознание людей материалов журнала, способствующих миру и согласию в стране.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правительство России планирует предоставлять гражданам госуслуги даже при нулевом балансе за интернет
Ингушских школьников приглашают принять участие в чемпионате России по географии
Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов принял участие в акции «Елка желаний»
Роскачество обнаружило в осетровой икре антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения
Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий
Жителей Ингушетии призывают принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью
Российская государственная библиотека и портал «Учи.ру» запустили бесплатный литературный проект для школьников
В рамках реализации нацпроекта в Ингушетии в республиканский онкодиспансер поступили современные аппараты
Финальный бой: «Ростелеком» завершил серию турниров по игре World of Tanks на Юге
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 92 человек
Ингушский ансамбль «Онгушт» стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени конкурса искусств «Выше звезд»

Главное

Яндекс.Метрика

 