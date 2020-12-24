В Ингушетии состоялась презентация журнала «Жизнь национальностей»

В работе онлайн-конференции приняли участие члены благотворительного фонда «Своё дело», редакционной коллегии журнала, авторы очерков и материалов, вошедших в два последних номера журнала, представители средств массовой информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ингушетия.

Как рассказала Зейнеп Дзарахова, журнал «Жизнь национальностей» был создан в 1918 году как газета, однако в 1923 году он прекратил своё существование. Возродилось издание в 1992 году. Журнал нашел своих читателей и активно распространяется как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Он знакомит читателей с духовной культурой, экономическими и материальными ценностями народов страны.

Первый номер журнала «Жизнь национальностей», изданный в этом году, посвящен традициям и обычаям народов. Второй номер издания знакомит с ремеслами и декоративно-прикладным искусством разных народов, с организациями, получившими поддержку от благотворительного фонда «Своё дело».

В журнал вошли статьи З. Дзараховой «Мастерская «Истинг», И. Сабиной «Женское счастье», Т. Гуппоева «Межрегиональное взаимодействие некоммерческих организаций в формате ресурсного центра», Т. Яндиевой «От учителя музыки — до первой бизнес-леди», Э. Хозоевой «Молодежное предпринимательство на Северном Кавказе», Х. Гадаборшевой «Созидание вслепую», Л. Эсмурзиевой «Будущее в инновациях», А. Арчаковой «Шаг навстречу», Д. Соболевой «Своё дело».

Все участники онлайн-презентации отметили актуальность межнационального общения, рассказали о своем деле, как пришли к этому искусству. Журналисты подчеркнули благотворное влияние на сознание людей материалов журнала, способствующих миру и согласию в стране.