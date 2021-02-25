В Ингушетии состоялась презентация второго выпуска сборника «Я — очевидец»

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В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии прошла презентация второго выпуска сборника «Я — очевидец», который представляет собой биографические материалы, воспоминания тех, кто пережил депортацию ингушского народа 1944 года, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В мероприятии приняли участие представители государственной власти, деятели наук, работники культуры и других сфер.

В начале мероприятия слово было предоставлено заместителю министра культуры республики Рустаму Таркоеву, который дал высокую оценку деятельности музея и отметил, что проект «Я — очевидец» очень важен с точки зрения сохранения памяти о событиях, которые стали роковыми для целого народа.

Заместитель директора по научной работе Макка Бадзеева рассказала, что первый сборник вышел ещё в 2014 году, и последние 7 лет сотрудники мемориала пытались выпустить его продолжение. Несмотря на то, что работа проекта была на какое-то время приостановлена, сотрудникам все-таки удалось выпустить второй сборник.

«Я — очевидец» — это целый проект, в центре которого индивидуальная история и трагедия человека, оказавшегося заложником системы, не воспринимавшей человеческую жизнь как абсолютную ценность и превращавшей ее в средство достижение собственных целей», — отметила Макка Бадзеева.

В завершение мероприятия слово было предоставлено директору Мемориального комплекса жертвам репрессий Хаджибикару Мальсагову, который в своём выступлении поблагодарил всех за участие и сопричастность к истории своего народа.

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