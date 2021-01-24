В Ингушетии состоялась презентация духовно-просветительского центра мусульман республики «Барт»

«В частности центр будет заниматься объединением всех верующих региона. Забота о единстве и взаимопонимании мусульман является одним из приоритетов нашей работы. У нас уже на базе центра создан совет алимов, отдел по взаимосвязи с другими религиозными общинами республики», — сказал Султыгов.

По его словам, по его словам, в центре также будет действовать отдел примирения.

«Работа в этом направлении началась еще в начале текущего месяца, когда «Барту» совместно с чеченским духовенством удалось решить проблему кровной мести после резонансного нападения на полицейских в Грозном. Одним из наших приоритетов является просвещение и воспитание молодежи в духе ислама, поддержание межнационального и межконфессионального согласия в обществе», — добавил Султыгов.

Отметим, что в настоящее время центр занимается формированием рабочей группы, представители которой посетят республики СКФО с целью развития сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов.