Религия

В Ингушетии состоялась презентация духовно-просветительского центра мусульман республики «Барт»

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Состоялась презентация духовно-просветительского центра мусульман республики «Барт» (Согласие), основной целью которого станет объединение всех верующих региона, сообщил газете «Ингушетия» первый заместитель председателя организации Магомед-Башир Султыгов.

«В частности центр будет заниматься объединением всех верующих региона. Забота о единстве и взаимопонимании мусульман является одним из приоритетов нашей работы. У нас уже на базе центра создан совет алимов, отдел по взаимосвязи с другими религиозными общинами республики», — сказал Султыгов.

По его словам, по его словам, в центре также будет действовать отдел примирения.

«Работа в этом направлении началась еще в начале текущего месяца, когда «Барту» совместно с чеченским духовенством удалось решить проблему кровной мести после резонансного нападения на полицейских в Грозном. Одним из наших приоритетов является просвещение и воспитание молодежи в духе ислама, поддержание межнационального и межконфессионального согласия в обществе», — добавил Султыгов.

Отметим, что в настоящее время центр занимается формированием рабочей группы, представители которой посетят республики СКФО с целью развития сотрудничества и обсуждения актуальных вопросов.

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