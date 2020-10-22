В Ингушетии состоялась международная научно-практическая конференция «Экология и природопользование»

Работа конференции велась по направлениям «Химия», «Биология», «Общие вопросы экологии», «Актуальные проблемы природопользования», которые были объединены в две секции. В мероприятии приняли участие ученые из Украины, Азербайджана, Москвы, Ростова-на-Дону, Вологды, Челябинска, Сыктывкара, Архангельска и других регионов России.

Работа секция «Химия. Актуальные проблемы природопользования», модератором которой выступил Белан Хамчиев, прошла на базе инжинирингового центра ИнгГУ. Ингушетию представили Джабраил Точиев с докладом «Термическое расширение серно-окисленного графита на установке УСТРГ с целью получения терморасширенного графита» и Рашид Осмиев с докладом «Электродуговой синтез фуллеренсодержащей сажи на полупромышленной установке «Дуга-4/м».

Работа секции «Биология, общие вопросы экологии», модератором которой выступила Марет Дакиева, прошла на базе Научной библиотеки Ингушского государственного университета. Республику представили Асланбек Батхиев с докладом «Состав, зоогеографический анализ и распределение видов млекопитающих Терского варианта по эколого-фаунистическим группам», Марет Дакиева и Лида Хашиева с докладом «Биоэкологическая структура водно-болотного флористического комплекса равнинной части Республики Ингушетия».