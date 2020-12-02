В Ингушетии состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников филармонии имени Ахмета Хамхоева
В Летнем амфитеатре в Назрани состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева, сообщила пресс-служба учреждения.
Почетных грамот, медалей, дипломов и благодарственных писем за добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства Ингушетии удостоились солисты и артисты творческих коллективов, а также сотрудники администрации, секретариата, пресс-службы, хозяйственного и других отделов филармонии.
Директор учреждения Руслан Куштов тепло поздравил своих коллег с заслуженными наградами, поблагодарил за высокое качество работы и выразил уверенность, что почетные награды послужат стимулом для профессионального роста и дальнейших творческих успехов.