В Ингушетии состоится закрытие Года театра

В рамках церемонии будут представлены фрагменты спектаклей Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина, Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии, Театра юного зрителя, студии театра и кино «Барт». Также в мероприятии примут участие звезды ингушской эстрады, и состоится церемония награждения.

Начало мероприятия — в 15:00.

Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год был объявлен в России Годом театра. Он был направлен на сохранение и популяризацию лучших отечественных театральных традиций и достижений, обеспечение доступности образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования. Торжественное открытие Года театра состоялось 13 декабря 2018 года во всех субъектах Российской Федерации.