В Ингушетии состоится закрытие Года театра
24 декабря в Назрани, на сцене муниципального Дворца культуры, состоится торжественное мероприятие, посвященное закрытию в Республике Ингушетия Года театра, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
В рамках церемонии будут представлены фрагменты спектаклей Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина, Русского государственного музыкально-драматического театра Ингушетии, Театра юного зрителя, студии театра и кино «Барт». Также в мероприятии примут участие звезды ингушской эстрады, и состоится церемония награждения.
Начало мероприятия — в 15:00.
Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год был объявлен в России Годом театра. Он был направлен на сохранение и популяризацию лучших отечественных театральных традиций и достижений, обеспечение доступности образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования. Торжественное открытие Года театра состоялось 13 декабря 2018 года во всех субъектах Российской Федерации.