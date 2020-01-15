В Ингушетии состоится встреча руководителей сельхозорганизаций

По информации Минсельхоза Ингушетии, затем, в 15:00, состоится собрание руководителей КФХ в Доме культуры сельского поселения Нижние Ачалуки.

На мероприятие приглашены руководители крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельских поселений Нижние, Средние и Верхние Ачалуки.