В Ингушетии состоится встреча руководителей сельхозорганизаций
16 января текущего года в 11:00 в Доме культуры сельского поселения Новый Редант состоится собрание руководителей крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельских поселений Вознесенское, Южное, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Новый Редант Малгобекского района.
По информации Минсельхоза Ингушетии, затем, в 15:00, состоится собрание руководителей КФХ в Доме культуры сельского поселения Нижние Ачалуки.
На мероприятие приглашены руководители крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельских поселений Нижние, Средние и Верхние Ачалуки.