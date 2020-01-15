В Ингушетии состоится встреча руководителей сельхозорганизаций

0

16 января текущего года в 11:00 в Доме культуры сельского поселения Новый Редант состоится собрание руководителей крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельских поселений Вознесенское, Южное, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Новый Редант Малгобекского района.

По информации Минсельхоза Ингушетии, затем, в 15:00, состоится собрание руководителей КФХ в Доме культуры сельского поселения Нижние Ачалуки.

На мероприятие приглашены руководители крестьянских и фермерских хозяйств, расположенных на территории сельских поселений Нижние, Средние и Верхние Ачалуки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке проходят рейды по демонтажу незаконно размещенных рекламных щитов
Премьер-министр России Медведев сообщил об отставке правительства
Владимир Путин поздравил с 90-летием труженицу тыла из Ингушетии Фадиман Марзиеву
Михаил Илезов: «Наша цель — выработать четкий механизм реализации послания Президента на региональном уровне»
В Малгобеке провели общий сбор членов ДНД
В Ингушетии завершены дела о фиктивном трудоустройстве десятков тысяч человек на сельхозпредприятия без их ведома
Количество скота молочно-мясного комплекса «Молоко Ингушетии» удалось увеличить более чем на 170 голов
Краеведческий музей Ингушетии запустил проект «История одной фотографии»
Аграрии Ингушетии приступили к ремонту сельхозтехники
Мэр Назрани Урусхан Евлоев обратился к жителям города
Ингушский пауэрлифтер Амирхан Ярыжев примет участие в мастерском турнире в Воронеже

Главное

Яндекс.Метрика

 