В Ингушетии состоится республиканское траурное мероприятие к очередной годовщине депортации народа

«Акция начнется в 10:00 мск. Ожидается, что в мероприятии примут участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства, территориальных органов федеральных органов власти, депутаты Народного собрания, общественники, религиозные деятели и, конечно, люди, на себе испытавшие ужасы депортации», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что к 77-й годовщине депортации ингушского народа в ряде мечетей населенных пунктов республики прошли религиозные мероприятия, организованные региональным министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации.