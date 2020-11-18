В Ингушетии состоится республиканский семинар-практикум для руководителей вокально-хоровых кружков

Мероприятие проводится по инициативе директора РДНТ Ильяса Евлоева для повышения профессионального уровня руководителей вокально-хоровых кружков. С этой целью заключены договоренности с руководством Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева и непосредственно с художественным руководителем Артуром Хулаговым, который имеет большой опыт в педагогической деятельности по данному направлению.

Программа семинара-практикума включает в себя мастер-класс по теории вокала и практические занятия. Участники на конкретных примерах ознакомятся с техникой вокальной работы — правилами распевки, приемами подготовки артикуляционного аппарата, дыхания, отработкой сценической манеры поведения при подготовке народных и эстрадных концертных номеров, а также с особенностями формирования репертуара фольклорных вокальных коллективов и солистов.

Также в ходе семинара-практикума планируется проведение мастер-класса по творческому ориентированию работников домов культуры в формировании творческой среды в муниципальных учреждениях культуры.

Мероприятие будет проходить на базе филармонии. Начало занятий — в 11:00.