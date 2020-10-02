В Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева»

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6 октября в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится торжественное открытие персональной выставки члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения, на выставке будут представлены 80 экспонатов: живописные полотна и художественные изделия из дерева, выполненные в национальном стиле.

Начало мероприятия — в 14:30.

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