В Ингушетии состоится открытие персональной выставки «Путешествие в мир творчества Аюпа Цуроева»
6 октября в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоится торжественное открытие персональной выставки члена Союза художников республики, художника-живописца, мастера декоративно-прикладного искусства Аюпа Цуроева.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба учреждения, на выставке будут представлены 80 экспонатов: живописные полотна и художественные изделия из дерева, выполненные в национальном стиле.
Начало мероприятия — в 14:30.