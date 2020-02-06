Конференция

В Ингушетии состоится научно-практическая конференция о судьбах народов России и Кавказа во Второй мировой войне

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4-5 мая в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева пройдет международная научно-практическая конференция «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа», посвященная 75-летию Великой Победы.

Как сообщает пресс-служба учреждения, для участия в конференции необходимо до 1 марта направить в адрес организационного комитета заявку и текст выступления на один из электронных адресов: confvov2020@mail.ru или katieva.m@mail.ru.

Допускается заочное участие. По материалам конференции будет опубликован сборник.

Более подробная информация — на сайте ИнгНИИ. Телефоны для справок: 89626427879; 89626444114.

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