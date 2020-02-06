В Ингушетии состоится научно-практическая конференция о судьбах народов России и Кавказа во Второй мировой войне

Как сообщает пресс-служба учреждения, для участия в конференции необходимо до 1 марта направить в адрес организационного комитета заявку и текст выступления на один из электронных адресов: confvov2020@mail.ru или katieva.m@mail.ru.

Допускается заочное участие. По материалам конференции будет опубликован сборник.

Более подробная информация — на сайте ИнгНИИ. Телефоны для справок: 89626427879; 89626444114.