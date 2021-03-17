В Ингушетии состоится концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа
18 марта во Дворце культуры Назрани состоится праздничный онлайн-концерт прославленного Академического ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Мероприятие приурочено к празднованию очередной годовщины единения Ингушетии с Россией и Дня воссоединения Республики Крым и города федерального значения Севастополя с Россией.
В концерте также примут участие артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.
Трансляция концерта состоится на канале Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».