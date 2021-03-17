Концерт

В Ингушетии состоится концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа

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18 марта во Дворце культуры Назрани состоится праздничный онлайн-концерт прославленного Академического ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Мероприятие приурочено к празднованию очередной годовщины единения Ингушетии с Россией и Дня воссоединения Республики Крым и города федерального значения Севастополя с Россией.

В концерте также примут участие артисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Трансляция концерта состоится на канале Национальной телерадиокомпании «Ингушетия».

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