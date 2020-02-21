В Ингушетии составят карту сельхозугодий для перезагрузки аграрного комплекса

«Мы приведем в порядок ситуацию с землей. Сельское хозяйство и туризм — это два локомотива, которые способны вытолкнуть бюджет Ингушетии в профицит, решить проблемы, от которых люди уже устали. На данный момент мы делаем ставку на них», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта дал поручение руководству регионального министерства сельского хозяйства во взаимодействии с управлением Россельхознадзора по республике до 15 марта текущего года составить карту сельхозугодий по районам

«У нас в Малгобекском районе земли склонны к засухе и необходима качественная мелиорация, в сельском поселении Галашки (Сунженский район) есть поля, которые практически не нуждаются в поливе. Где-то хорошо выращивать пшеницу, кукурузу, где-то — овощи, фрукты. Все эти нюансы учтите и составьте до начала посева в марте план — карту, как мы будем развивать сельское хозяйство. Нужна полная перезагрузка сектора», — добавил он.

Калиматов призвал все контролирующие органы усилить работу, а также обратился к представителям прокуратуры Ингушетии с просьбой проводить более строгий контроль выполнения обязательств сопричастными организациями — исполнительной властью и надзирающими ведомствами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что ранее руководитель субъекта раскритиковал Минсельхоз за недостаточную работу по вводу в оборот невостребованных сельскохозяйственных земель, отметив, что от этого зависит продовольственная безопасность региона.

Он поручил выстроить систему постановки таких земель на кадастровый учет, своевременно выделять эти участки производителям сельскохозяйственных товаров, привлекать в АПК региона заинтересованных инвесторов. Также Калиматов указывал на перспективы развития аграрного сектора, отмечая, что показатели по обеспечению населения продуктами питания за счет собственного производства на сегодняшний день очень низкие.