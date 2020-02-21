АПК

В Ингушетии составят карту сельхозугодий для перезагрузки аграрного комплекса

0

В Ингушетии до начала посева будет составлен план перезагрузки аграрного комплекса. Такое поручение дал Глава республики Махмуд-Али Калиматов на заседании постоянно действующего координационного совещания в Магасе.

«Мы приведем в порядок ситуацию с землей. Сельское хозяйство и туризм — это два локомотива, которые способны вытолкнуть бюджет Ингушетии в профицит, решить проблемы, от которых люди уже устали. На данный момент мы делаем ставку на них», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта дал поручение руководству регионального министерства сельского хозяйства во взаимодействии с управлением Россельхознадзора по республике до 15 марта текущего года составить карту сельхозугодий по районам

«У нас в Малгобекском районе земли склонны к засухе и необходима качественная мелиорация, в сельском поселении Галашки (Сунженский район) есть поля, которые практически не нуждаются в поливе. Где-то хорошо выращивать пшеницу, кукурузу, где-то — овощи, фрукты. Все эти нюансы учтите и составьте до начала посева в марте план — карту, как мы будем развивать сельское хозяйство. Нужна полная перезагрузка сектора», — добавил он.

Калиматов призвал все контролирующие органы усилить работу, а также обратился к представителям прокуратуры Ингушетии с просьбой проводить более строгий контроль выполнения обязательств сопричастными организациями — исполнительной властью и надзирающими ведомствами, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, что ранее руководитель субъекта раскритиковал Минсельхоз за недостаточную работу по вводу в оборот невостребованных сельскохозяйственных земель, отметив, что от этого зависит продовольственная безопасность региона.

Он поручил выстроить систему постановки таких земель на кадастровый учет, своевременно выделять эти участки производителям сельскохозяйственных товаров, привлекать в АПК региона заинтересованных инвесторов. Также Калиматов указывал на перспективы развития аграрного сектора, отмечая, что показатели по обеспечению населения продуктами питания за счет собственного производства на сегодняшний день очень низкие.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В 2019 году в Ингушетии введено в строй более 280 тыс. квадратных метров жилья
Уровень безработицы в Ингушетии к январю текущего года вырос на 4,3%
В отношении жителя Малгобекского района возбуждено уголовное дело по факту хищения газа
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе фотоэссе о горах
Численность населения в столице Ингушетии к 2028 году может составить более 54 тысяч человек
В сельском поселении Сагопши прошло мероприятие к Международному дню родного языка
В Новом Реданте прошел час памяти, посвященный депортации 1944 года
В Яндаре Назрановского района состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества
В рамках Декады ингушского языка в Кантышево прошел конкурс чтецов
В школах Ингушетии проходят мероприятия в рамках Декады ингушского языка
С приходом тёплых дней коммунальщики Назрани активизировали свою работу

Главное

Яндекс.Метрика

 