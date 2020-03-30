Профилактика

В Ингушетии сократят авиарейсы в республику из-за пандемии коронавируса

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Из-за угрозы распространения коронавируса будут сокращены авиарейсы в Ингушетию. Регулярные и чартерные авиасообщения ограничат до двух ежедневных рейсов в Москву и обратно, сообщил накануне СМИ директор аэропорта «Магас» Магомед Цуров.

«У нас на протяжении четырех дней было по четыре рейса из Москвы: это три рейса «Москва — Магас» и один рейс «Москва — Грозный» авиакомпании «Ютейр», который из-за закрытия для него посадки в Чечне летал к нам. Сегодня было два последних рейса «Москва — Грозный», которые приземлились у нас, отныне они будут приземляться уже в точке назначения в Грозном. Согласно решению Росавиации, рейсы в Ингушетию также будут сокращены до двух в день», — сказал Цуров.

По его словам, данное решение принято в целях усиления мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регион и защиты населения республики.

«Полное закрытие авиасообщения, как того просят некоторые жители региона, может вызвать транспортный коллапс, поскольку самолеты также доставляют необходимые грузы и медикаменты в регионы», — добавил Цуров.

Напомним, что с 27 марта аэропорт Грозного временно прекратил принимать авиарейсы и сократил их до одного из-за угрозы распространения коронавируса. Один из рейсов «Москва — Грозный» был перенаправлен в аэропорт Ингушетии.

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