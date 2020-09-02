В Ингушетии сохраняется высокая пожароопасность

Чрезвычайное ведомство предупреждает, что возможны тепловые удары и нарушения сердечной деятельности вследствие перегревания.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо воздержаться от нахождения на улице. Надевайте светлую одежду, головные уборы. Употребляйте больше воды. Помогите детям, больным и пожилым людям, говорится в релизе.

Также МЧС призывает жителей региона ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

Не бросайте горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. При сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров. Территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов, отмечается в сообщении.