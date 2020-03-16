Строительство

В Ингушетии соцобъекты проверили на прочность стройматериалов

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Государственное управление «Лаборатория строительных проблем» в целях осуществления контроля над производством строительных работ на территории республики провела проверку качества стройматериалов на 33 соцобъектах республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«В частности были произведены работы по определению прочностных характеристик таких строительных материалов как бетон энертный материал, бытовой кирпич, арматура и многое другое. Проверке были подвергнуты школы, детские сады, медицинские учреждения, а также берегоукрепительные сооружения на реке Асса в сельском поселении Мужичи Сунженского района», — сказал собеседник.

По его словам, также начаты проверки карьерных предприятий на предмет наличия соответствующих лабораторных анализов.

«На сегодняшний день из существующих 24 карьеров, работают лишь 9. Работа остальных будет восстановлена после улучшения погодных условий», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что ГУ «Лаборатория строительных проблем» действует при Минстрое Ингушетии. В соответствии с требованиями ст.53 градостроительного кодекса России и федерального закона, Минстрой определяет политику в области строительства и осуществляет контроль над производством строительных работ на территории республики и совершенствует комплекс мероприятий по улучшению качества строительной продукции.

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