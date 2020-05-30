В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже

«Оперативный штаб решил отменить режим КТО в городе по завершении спецоперации», — сказал собеседник издания.

Напомним, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.

Двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке, установлены их личности. Предположительно, это уроженцы Ингушетии. Пострадавших среди силовиков и населения нет.

Нейтрализованные бандиты планировали совершить ряд терактов в республике.