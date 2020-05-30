В Ингушетии снят режим КТО после нейтрализации двух боевиков в Сунже
Режим контртеррористической операции отменили в городе Сунжа, где в субботу были ликвидированы двое бандитов, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Оперативный штаб решил отменить режим КТО в городе по завершении спецоперации», — сказал собеседник издания.
Напомним, для пресечения терактов и преступлений террористической направленности начальник УФСБ России по Ингушетии генерал-майор Чернышев принял решение о проведении с 14:30 30 мая контртеррористической операции. Режим КТО был введен на территории города Сунжа, на шести улицах.
Двое бандитов скрывались в хозяйственной постройке, установлены их личности. Предположительно, это уроженцы Ингушетии. Пострадавших среди силовиков и населения нет.
Нейтрализованные бандиты планировали совершить ряд терактов в республике.