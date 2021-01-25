В Ингушетии снижается суточный прирост заболевших Covid-19

На 25 января в республике проведено 193209 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период умерло 156 человек.

23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 58.

Госпитализировано всего — 277, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 105.

488 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.