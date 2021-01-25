В Ингушетии снижается суточный прирост заболевших Covid-19
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 45 человек. Всего заболело 13706 человек, выздоровело — 11849 (+26 за сутки).
На 25 января в республике проведено 193209 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период умерло 156 человек.
23 пациента находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 58.
Госпитализировано всего — 277, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 105.
488 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.