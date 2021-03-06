Коронавирус

В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19

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В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19. За сутки коронавирус выявлен у 11 человек, всего заболело 14829.

На 6 марта в республике проведено 233509 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.

14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13088.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.

Госпитализировано всего — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.

183 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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