В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19
В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19. За сутки коронавирус выявлен у 11 человек, всего заболело 14829.
На 6 марта в республике проведено 233509 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб.
14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Всего умерло 174 человека, выздоровело — 13088.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 24.
Госпитализировано всего — 100, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 35.
183 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.