Коронавирус

В Ингушетии снижается суточная выявляемость Covid-19

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По данным на 17 февраля, в Ингушетии проведено 216278 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14517 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+27 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 169 человек, выздоровело — 12653.

18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 39.

Госпитализировано всего — 164, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 50.

285 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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