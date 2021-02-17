В Ингушетии снижается суточная выявляемость Covid-19
По данным на 17 февраля, в Ингушетии проведено 216278 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, по результатам исследований — 14517 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+27 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 169 человек, выздоровело — 12653.
18 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 39.
Госпитализировано всего — 164, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 50.
285 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.