Память

В Ингушетии снимут фильм о Мусе Оздоеве, который помог многим ингушам вернуться из Казахстана на родину

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В Ингушетии снимут фильм о том, как Муса Оздоев помогал своим соплеменникам вернуться из Казахстана на родину, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Идею создания фильма на основе реальной истории обсудили с министром Темерланом Дзейтовым общественный деятель и инвестор Курейш Муцольгов и актер театра и кино, сценарист, режиссёр-постановщик Хамид Марзаганов.

Муса Оздоев сделал 27 рейсов туда и 26 обратно на машине «Победа», более 3 тысяч километров в один конец. За семь месяцев он проехал более 160 тысяч километров и перевёз полторы сотни человек. Совершив свой последний рейс, Муса Оздоев из села Базоркино заснул и не проснулся. Он, как и многие другие герои, не вошедшие в учебники истории, но оставшиеся в памяти людей, стали примером для последующих поколений, сказано в релизе.

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