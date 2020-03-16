В Ингушетии снимут фильм о Мусе Оздоеве, который помог многим ингушам вернуться из Казахстана на родину

Идею создания фильма на основе реальной истории обсудили с министром Темерланом Дзейтовым общественный деятель и инвестор Курейш Муцольгов и актер театра и кино, сценарист, режиссёр-постановщик Хамид Марзаганов.

Муса Оздоев сделал 27 рейсов туда и 26 обратно на машине «Победа», более 3 тысяч километров в один конец. За семь месяцев он проехал более 160 тысяч километров и перевёз полторы сотни человек. Совершив свой последний рейс, Муса Оздоев из села Базоркино заснул и не проснулся. Он, как и многие другие герои, не вошедшие в учебники истории, но оставшиеся в памяти людей, стали примером для последующих поколений, сказано в релизе.