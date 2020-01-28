В Ингушетии случаи заболевания новым коронавирусом не регистрировались

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В Ингушетии случаи заболевания новым коронавирусом (2019-nCoV) не регистрировались. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Из того факта, что за пределами Китая были зарегистрированы несколько случаев заболевания, эпидемиологи пришли к выводу, что число людей, инфицированных в Ухане, должно быть значительно (на 1-2 порядка) больше, чем официально зарегистрированный 41 случай. По оценкам, высказываемым экспертами-вирусологами, число людей, инфицированных в Ухане, составляет от 1700 человек на 17 января 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по профилактике опасного заболевания, включающие мытьё рук, избегание людных мест и потенциально больных людей, а также не употребление в пищу сырого мяса и других животных продуктов.

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