В Ингушетии случаи заболевания новым коронавирусом не регистрировались

Из того факта, что за пределами Китая были зарегистрированы несколько случаев заболевания, эпидемиологи пришли к выводу, что число людей, инфицированных в Ухане, должно быть значительно (на 1-2 порядка) больше, чем официально зарегистрированный 41 случай. По оценкам, высказываемым экспертами-вирусологами, число людей, инфицированных в Ухане, составляет от 1700 человек на 17 января 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации по профилактике опасного заболевания, включающие мытьё рук, избегание людных мест и потенциально больных людей, а также не употребление в пищу сырого мяса и других животных продуктов.