В Ингушетии систематически занимаются спортом около 96 тыс. человек

«Если в задачи министерства спорта входят закупка спортивного оборудования и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, то муниципальные образования в свою очередь должны определить земельные участки для них, благоустроить их. Сегодня есть возможность провести синхронизацию, к примеру, проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Спорт — норма жизни». Эти меры позволят решить задачу, которую ставят национальные проекты — в течение пяти ближайших лет увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%, а также создать в каждом населенном пункте дополнительную точку притяжения. Для молодежи в первую очередь», — отметил Фурсов.

Как сообщил министр по физической культуре и спорту республики Али Дошхоклоев, в рамках регионального проекта проводятся работы по реконструкции спортивной базы в Мужичах, осуществляется закупка спортивного оборудования для школ олимпийского резерва, строительство и модернизация футбольных полей и т. д.

«Нами уже создана структура целей и задач, однако их решение требует концентрации ресурсов и привлечения финансовых средств с учетом разграничения полномочий между муниципальными органами власти региона», — сказал докладчик.

Он добавил, что самыми популярными видами спорта в республике остаются единоборства и силовые дисциплины. Вместе с тем, проводится работа по увеличению интереса к игровым видам.

«Сейчас мы усиленно проводим работу для повышения интереса к игровым видам спорта: футболу, хоккею и баскетболу. Этому способствует, в том числе, участие ингушских футболистов Магомеда Оздоева и братьев Бакаевых в чемпионате России и открытие их школ в регионе. С этой же целью 12-13 декабря проводится масштабное мероприятие с участием легенд советского и российского футбола и хоккея. Планируется подписание соглашения с центром подготовки юношеских сборных России по хоккею имени Тихонова, об оказании поддержки в развитии этого вида спорта в Ингушетии», — добавил Дошхоклоев.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» действует с начала 2019 года и является частью национального проекта «Демография». Главная задача проекта — увеличение количества жителей систематически занимающихся физкультурой и спортом до 70% к 2030 году. Для Ингушетии показатель составляет 55%.

Инфраструктура спорта в республике представлена 380 малыми и крупными объектами спортивного назначения, 283 из них при общеобразовательных организациях республики, что составляет 75% от общего количества. В данных учреждениях систематически занимаются 95 900 человек по 47 видам спорта, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.