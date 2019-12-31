В Ингушетии школьные столовые будут сдавать в аренду из-за дефицита бюджета

0

В Ингушетии из-за дефицитности бюджета школы для обеспечения детей с 1 по 4 классы бесплатным горячим питанием будут сдавать свои столовые в аренду частным предпринимателям, сообщает пресс-служба Народного собрания региона.

«С учетом дефицита бюджета для организации бесплатного горячего питания Минобразования Ингушетии принято решение сдавать в аренду индивидуальным предпринимателям школьные столовые. Вопрос будет решен в конце января 2020 года», — говорится в сообщении.

Частные предприниматели будут готовить в школьных столовых на средства, полученные от аренды, а также арендаторы дополнительно смогут заниматься продажей выпечки, конфет, соков детям в школьных столовых, добавили в пресс-службе.

Накануне депутаты республиканского парламента приняли бюджет Ингушетии на 2020 год в окончательном третьем чтении — объем доходов составляет более 28,5 млрд рублей, расходов также свыше 28,5 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета — 66,9 млн рублей.

Напомним, что бюджет региона на 2019 год был принят с дефицитом в 533,3 млн рублей. Доходы были утверждены в размере 27,270 млрд рублей, расходы — 27,803 млрд рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В первый день 2020 года в Ингушетии будет облачно, без существенных осадков
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии поздравили детей с ограниченными возможностями с наступающим Новым годом
Боевой элемент авиабомбы и более 500 патронов калибра 7,62 обнаружили росгвардейцы в тайнике в Ингушетии
Калиматов: «Я рад, что сегодня вижу счастливого ребенка в кругу семьи»
Ингушские бойцы завоевали 15 наград на соревнованиях по смешанным единоборствам в Дагестане
Юные дзюдоисты из Ингушетии стали победителями и призерами турнира «Альпийские надежды»
В Ингушетии полицейские и общественники поздравили с наступающим Новым годом подшефную семью
Семьи погибших сотрудников МВД Ингушетии получили социальные выплаты для приобретения жилья
Дому-интернату в Ингушетии правительство республики подарило музыкальный центр
Калиматов исполнил новогодние пожелания четверых юных жителей Ингушетии
В преддверии 2020 года в Ингушетии завершили строительство 12 соцобъектов

Главное

Яндекс.Метрика

 