В Ингушетии школьные столовые будут сдавать в аренду из-за дефицита бюджета

«С учетом дефицита бюджета для организации бесплатного горячего питания Минобразования Ингушетии принято решение сдавать в аренду индивидуальным предпринимателям школьные столовые. Вопрос будет решен в конце января 2020 года», — говорится в сообщении.

Частные предприниматели будут готовить в школьных столовых на средства, полученные от аренды, а также арендаторы дополнительно смогут заниматься продажей выпечки, конфет, соков детям в школьных столовых, добавили в пресс-службе.

Накануне депутаты республиканского парламента приняли бюджет Ингушетии на 2020 год в окончательном третьем чтении — объем доходов составляет более 28,5 млрд рублей, расходов также свыше 28,5 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета — 66,9 млн рублей.

Напомним, что бюджет региона на 2019 год был принят с дефицитом в 533,3 млн рублей. Доходы были утверждены в размере 27,270 млрд рублей, расходы — 27,803 млрд рублей.